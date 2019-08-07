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Масштабна ДТП на Самбірщині: п’ятеро людей травмовані

Вероніка Рой

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Сьогодні вранці, 7 серпня, що на автодорозі Дроздовичі-Міжинець-Бісковичі зіткнулись мікроавтобус «Мерседес Бенц Спрінтер» та легковик «Рено Меган». Внаслідок ДТП постраждали п’ятеро людей. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Як попередньо встановили правоохоронці, між селами Бісковичі та Воютичі на перехресті зіткнулися автомобілі «Мерседес Бенц Спрінтер 313» під керуванням 60-річного мешканця району та «Рено Меган», яким їхав 34-річний житель міста Рудки.

Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали водій та пасажирка мікроавтобусу, а також водій та двоє пасажирів легковика. Вони доставлені в лікарню.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Санкція статті передбачає покарання включно до обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Встановлюються обставини автопригоди.

Фото: поліція

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