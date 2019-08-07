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Двоє мешканців Бродівщини можуть сісти за ґрати за незаконно вирощений мак

Наталя Дуляба

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У вівторок, 6 серпня, правоохоронці виявили два незаконні посіви маку у селах Бродівського району. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

 

На присадибній ділянці 53-річного мешканця району поліцейські виявили майже 300 рослин маку. За фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.310 Кримінального кодексу України (посів або вирощування снотворного маку чи конопель). Скоєння цього злочину карається обмеженням волі на строк до трьох років включно.

Того ж дня в іншому селі на земельній ділянці, яка належить 67-річному місцевому мешканцю, оперативники виявили понад 520 рослин маку. За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.310 Кримінального кодексу України. Статтею передбачене покарання – позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Всі незаконно вирощені рослини маку правоохоронці скерували на експертне дослідження. Наразі проводиться досудове розслідування.

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