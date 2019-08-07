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Четверо львівських науковців отримали ґранти від Зеленського

Наталя Дуляба

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Президент Володимир Зеленський призначив ґранти чотирьом львівським науковцям. Про це йдеться у відповідному розпорядженні від 6 серпня, повідомляє кореспондент Львівського порталу.

 

До кінця 2019 року четверо докторів наук зі Львівщини отримуватимуть кошти для проведення власних досліджень.

Відтак президентські ґранти призначили таким ученим:

Олександр Гриценко (44 роки) – доктор технічних наук, доцент кафедри хімічної технології переробки пластмас НУ «Львівська політехніка». Ґрант отримав для наукового дослідження «Розроблення перспективних технологій формування високоефективних гідрогелевих пов’язок медичного призначення»;

Віталій Тельвак (45 років) – доктор історичних наук, професор кафедри давньої історії України та спеціальних історичних дисциплін Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Ґрант отримав для наукового дослідження «Українські та польські інтелектуали в другій половині ХІХ — першій третині ХХ ст.: співпраця, конфлікти, досвід для сьогодення».

Юрій Токов (43 роки) – доктор фізико-математичних наук, завідувач відділу Інституту прикладних проблем механіки і математики імені Я. С. Підстригача Національної академії наук України (розташований у Львові на вул. Науковій). Ґрант отримав для здійснення наукового дослідження «Розробка аналітичне-числових методів дослідження температурних та залишкових напружень в товстостінних неоднорідних елементах трубопроводів».

Ростислав Панчук (36 років)– доктор біологічних наук, старший науковий співробітник Інституту біології клітини Національної академії наук України (розташований у Львові на вул. Драгоманова). Ґрант отримав для здійснення наукового дослідження «Структурно-функціональні закономірності, що визначають протипухлинну активність ангуциклінових антибіотиків родини ландоміцинів».

Зазначимо, що ґрант Президента України доктори наук почали отримувати з 2009 року. Його розмір не перевищує 150 тисяч гривень.

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