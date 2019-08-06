Zaxidfest вперше організовує безкоштовну локацію. Програма подій

Найбільший open-air фестиваль Zaxidfest цього року вперше організовує локацію «Мистецький десант», потрапити на яку всі охочі зможуть безкоштовно. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

«Мистецький десант» відбуватиметься 16-18 серпня на території відпочинкового комплексу «Сонячна галявина», що в селі Родатичі Городоцького району. На цій локації організатори хочуть об’єднати інституції України, які мають культурне чи історичне значення, молодих українських митців та музикантів, тим самим залучивши до культурного розвитку не лише місцевого мешканця, але й всіх, хто буде гостем проекту.

Програма «мистецького десанту» складатиметься з декількох блоків:

безкоштовна музична сцена, на якій виступатимуть відомі та молоді виконавці, фольклорні гурти та представники місцевих творчих колективів;

майстер-класи з народних танців, партнером якого стане «Музей Івана Гончара», метою якого є бути сучасною установою з вивчення, збереження, інтерпретації та презентації культурної самобутності України;

майстер-класи з стріт-арту та паблік-арту, які проведе «Respublica FEST»;

майстер-класи з гри на музичних інструментах, фольклорний розпис об’єктів у селі Родатичі;

кінопокази, які реалізує щорічний фестиваль «Molodiya Festival». Вони презентують найкращі ролики за 7 років роботи фестивалю. Це короткі відео молодих українських режисерів про збереження довкілля, права і свободи людини, етичне ставлення до тварин, гендерну рівність та інші актуальні проблеми для України і світу.

Вхід на подію є безкоштовним. Більше деталей – тут.