За вбивство дружини мешканцю Жидачівщини «світить» до 15 років за ґратами

Суд помістив під варту 67-річного жителя Жидачівського району, якого звинувачують в умисному вбивстві дружини. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Встановлено, що 30 липня у помешканні у селі Володимирівці між підозрюваним і його 63-річною дружиною раптово виник конфлікт. Чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, завдав жінці один удар ножем в ділянку грудей. Від отриманої травми вона померла на місці події.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство). За вчинення такого злочину чоловіку загрожує до 15 років тюрми.

Зловмисника затримали, суд вже помістив його під варту. Наразі триває розслідування, призначено судові експертизи.