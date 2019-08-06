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Wizz Air відкриває новий курортний напрямок для Львова

Андрій Котенський

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Авіакомпанія Wizz Air відкриває новий напрямок зі Львова до Кіпру, у курортну Ларнаку. Про це повідомили представники компанії Wizz Air на прес-конференції в Одесі, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Польоти зі Львова до Кіпру стартують із 28 жовтня. Варто додати, що Ларнака стане 11-м напрямком авіакомпанії Wizz Air у Львові.

Вартість квитків стартує від 719 грн в одну сторону.

Рейс зі Львова відправлятиметься до Ларнаки по понеділкам та п’ятницям об 08.55, а зворотно, об 12.35 год. Час подорожі – три години.

Окрім того Wizz Air розпочинає польоти до Одеси, відразу за 6-ма напрямками.

Одеситам відкрили продаж квитків до Будапешту, Берліна, Гданська, Братислави, Вроцлава та Катовіц.

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