Троє львівських учнів, які вибороли нагороди на Міжнародній олімпіаді з хімії, отримали по 10 тисяч гривень від міста

Троє львівських учнів, які нещодавно вибороли 2 срібні та 1 бронзову нагороди на Міжнародній учнівській олімпіаді з хімії, отримали по сертифікату на 10 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Зазначимо, що Міжнародна учнівська олімпіада з хімії відбулась 30 липня у Парижі (Франція). Загалом на олімпіаді змагалися близько 200 школярів із 75 країн світу, які демонстрували свої знання у практичному та теоретичному турах.

У команді України цьогоріч було троє учнів від Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ ім. І. Франка. Усі вони здобули медалі: «срібло» вибороли Лідія Дубенська та Гордій Андрусів, а «бронзу» — Анатолій Кузнєцов.

До слова, сертифікат на 10000 грн. також передали переможцю міжнародної олімпіади з математики Володимиру Фединяку — учню Львівського фізично-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ мені Івана Франка, який напередодні отримав «срібло».

Фото: ЛМР