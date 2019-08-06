Розбійнику, який у Львові напав на людей, загрожує до 10 років тюрми

Правоохоронці оголосили про підозру 42-річному львів’янину, який на вул. С. Петлюри напав на людей і погрожував їм зброєю. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Встановлено, що у липні неодноразово судимий зловмисник напав на вул. С. Петлюри на чотирьох людей, серед них було двоє неповнолітніх. Погрожучи їм пістолетом та ножем, він намагався обікрасти потерпілих, втім чоловіка затримали поліцейські.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження, тепер розбійнику загрожує від 7 до 10 років тюрми із конфіскацією майна.

На час досудового розслідування суд помістив лиходія під варту. Наразі слідство триває.