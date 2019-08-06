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Президент підписав закон про «зелений» тариф для домашніх електростанцій

Анастасія Мельник

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Президент України  Володимир Зеленський підписав закон №10357, який дозволяє до 2030 року встановлювати домашні сонячні електростанції потужністю до 30 кВт на земельних ділянках та отримувати «зелений» тариф на електроенергію, відпущену в енергосистему. Про це у Facebook повідомив очільник Держенергоефективності Сергій Савчук, передає Львівський портал.

 

За його словами, завдяки цьому закону домогосподарство може розміщувати СЕСд до 30 кВт як на даху, так і на землі.

Також вирішено питання встановлення відповідно до курсу євро «зеленого» тарифу СЕСд, розташованих на земельних ділянках, які було введено в експлуатацію до набрання чинності законом України № 2712.

Крім того, врегульовано рівень «зеленого» тарифу для об’єктів відновлюваної енергетики потужністю до 150 кВт.

Сергій Савчук нагадав, що за останні 5 років в Україні майже 12 тисяч сімей встановили та використовують СЕС загальною потужністю близько 280 МВт.

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