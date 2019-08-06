На Донбасі підірвався український військовий

Минулої доби, 5 серпня, на Донбасі російські збройні формування порушили заборону на використання будь-якої зброї і двічі обстріляли позиції українських захисників. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі Операції об’єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї поблизу Водяного. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників бойовики обстріляли неподалік Південного – теж зі стрілецької зброї.

Протягом минулої доби один український військовослужбовець підірвався на невідомому вибуховому пристрої і отримав поранення.

Від початку поточної доби противник вже встиг один раз обстріляти позиції українських захисників біля Богданівки. Вогонь вівся з Об’єднаних сил з озброєння БМП, станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.

Об’єднані сили cвоєю чергою надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.