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Молодь запрошують на духовно-патріотичний табір «Гуркало- 2019»

Анастасія Мельник

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Упродовж 11-16 серпня на Львівщині відбуватиметься духовно-патріотичний табір «Гуркало–2019». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

 

Зазначається, що цьогорічний табір присвячений Героям ОУН. Відтак, на учасників чекають цікаві тренінги та лекції, змагання з пейнтболу та нові знання, підйом на гору Параску, перегляд фільмів, ватра та, звичайно, катехизація та участь у щоденній молитві.

Місце проведення – підніжжя гори Параска у Сколівському районі Львівської області.

Вік учасників – від 14 років.

Організатори табору департамент внутрішньої та інформаційної політики Львівської ОДА та ГО «Апостольська Чота».

Реєстрація – за посиланням.

Контактна особа: Греділь Уляна, тел.: +38 (067) 728-49-00.

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