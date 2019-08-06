Львівські поліцейські оголосили в розшук 37-річного зловмисника

Правоохоронці розшукують 37-річного мешканця Буського району Юрія Гинджала, якого підозрюють у вчиненні низки злочинів. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

Буське відділення поліції шукає Гинджала Юрія Ярославовича, 21.05.1982 року народження, жителя села Заводське, за вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст.185 (крадіжка), ч.3 ст.186 (грабіж) та ч.4 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України.

Прикмети: ріст 172-178 см, середньої тілобудови, волосся темно-русе, коротка стрижка.

Усіх, кому відоме місцеперебування цього чоловіка, просять зголоситися на оперативну лінію 102 або зателефонувати за номерами: (032-64) 21-638, 067 946 34 23.

Фото: поліція