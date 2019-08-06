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Львів’ян запрошують долучитися до святкування Дня пасічника

Анастасія Мельник

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Упродовж 11-19 серпня на Львівщині відзначатимуть День пасічника. Відтак в області відбудеться низка фестивалів та медових ярмарків. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

 

Програма святкування:

11 серпня – фестиваль меду та музики «Надбужанські медобори 2019»  смт. Олесько Буського району.

11 серпня – фестиваль «Медова забава» с. Ганачівка Перемишлянського району.

14 серпня – Перший Медовий Спас смт. Підкамінь Бродівського району.

18 серпня – свято меду с. Розлуч Турківського району.

19 серпня – Другий Медовий Спас м. Броди Бродівського району.

19 серпня – святкова літургія з освячення хоругви товариства бджолярів Пустомитівщини до дня Пасічника м. Пустомити Пустомитівського району.

19 серпня – фестиваль «Медовий спас у Яворові» м. Яворів, Яворівського району.

1 вересня – ярмарка медової продукції м. Новояворівськ Яворівського району.

19 вересня – фестиваль меду смт. Меденичі Дрогобицького району.

 

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