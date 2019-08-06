Львів’ян запрошують долучитися до святкування Дня пасічника

Упродовж 11-19 серпня на Львівщині відзначатимуть День пасічника. Відтак в області відбудеться низка фестивалів та медових ярмарків. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.
Програма святкування:
11 серпня – фестиваль меду та музики «Надбужанські медобори 2019» смт. Олесько Буського району.
11 серпня – фестиваль «Медова забава» с. Ганачівка Перемишлянського району.
14 серпня – Перший Медовий Спас смт. Підкамінь Бродівського району.
18 серпня – свято меду с. Розлуч Турківського району.
19 серпня – Другий Медовий Спас м. Броди Бродівського району.
19 серпня – святкова літургія з освячення хоругви товариства бджолярів Пустомитівщини до дня Пасічника м. Пустомити Пустомитівського району.
19 серпня – фестиваль «Медовий спас у Яворові» м. Яворів, Яворівського району.
1 вересня – ярмарка медової продукції м. Новояворівськ Яворівського району.
19 вересня – фестиваль меду смт. Меденичі Дрогобицького району.
Анастасія Мельник