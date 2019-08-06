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Частина Львова залишилась без світла. Перелік вулиць

Наталя Дуляба

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Сьогодні, 6 серпня, через проведення ремонтних робіт в електромережах мешканцям майже чотирьох десятків вулиць у Львові тимчасово вимкнули світло. Про це Львівському порталу повідомили на Гарячій лінії міста.

 

Відтак із 08:00 до 17:00 год. світла не матимуть мешканці таких вулиць:

  • вул. Валова, 14, 16, 21, 11, 13, 15, 9-15;
  • вул. Сербська;
  • пл. Галицька;
  • вул. Порічкова, 1-13;
  • вул. Ожинова;
  • вул. Нарцисова;
  • вул. Резедова;
  • вул. Світла;
  • вул. Лучкая, 11;
  • вул. Прихильна;
  • вул. Вершницька;
  • вул. Шевченка, 271-318.

Також із 09:00 до 17:00 год. без світла залишились львів’яни, що живуть за такими адресами:

  • вул. Війтовича, 2-16, 1-9, 9-А;
  • вул. Шептицьких, 17-37, 18-40;
  • вул. Меритина;
  • вул. Чайковського, 6-26, 11-31;
  • вул. Стефаника, 4-14, 17-21;
  • вул. Вороного, 2-8, 1-11;
  • вул. Ковфуна, 1-5, 2-8;
  • вул. Ф. Ліста, 2-10, 1-9;
  • вул. Коперника;
  • вул. Дудаєва;
  • пл. Маланюка;
  • вул. Томашівського;
  • вул. Личаківська, 160-228, 211-281;
  • вул. Дріжджова;
  • вул. Зборівська;
  • вул. Винниківська;
  • вул. Букова;
  • вул. Січнева;
  • вул. Ялівець;
  • вул. Полуднева;
  • вул. Базальтова;
  • вул. Гранітна;
  • вул. Дубова;
  • вул. Січова;
  • вул. Милорадович;
  • вул. Кінцева.

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