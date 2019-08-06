Частина Львова залишилась без світла. Перелік вулиць

Сьогодні, 6 серпня, через проведення ремонтних робіт в електромережах мешканцям майже чотирьох десятків вулиць у Львові тимчасово вимкнули світло. Про це Львівському порталу повідомили на Гарячій лінії міста.

Відтак із 08:00 до 17:00 год. світла не матимуть мешканці таких вулиць:

вул. Валова, 14, 16, 21, 11, 13, 15, 9-15;

вул. Сербська;

пл. Галицька;

вул. Порічкова, 1-13;

вул. Ожинова;

вул. Нарцисова;

вул. Резедова;

вул. Світла;

вул. Лучкая, 11;

вул. Прихильна;

вул. Вершницька;

вул. Шевченка, 271-318.

Також із 09:00 до 17:00 год. без світла залишились львів’яни, що живуть за такими адресами: