Частина Львова залишилась без світла. Перелік вулиць

Сьогодні, 6 серпня, через проведення ремонтних робіт в електромережах мешканцям майже чотирьох десятків вулиць у Львові тимчасово вимкнули світло. Про це Львівському порталу повідомили на Гарячій лінії міста.
Відтак із 08:00 до 17:00 год. світла не матимуть мешканці таких вулиць:
- вул. Валова, 14, 16, 21, 11, 13, 15, 9-15;
- вул. Сербська;
- пл. Галицька;
- вул. Порічкова, 1-13;
- вул. Ожинова;
- вул. Нарцисова;
- вул. Резедова;
- вул. Світла;
- вул. Лучкая, 11;
- вул. Прихильна;
- вул. Вершницька;
- вул. Шевченка, 271-318.
Також із 09:00 до 17:00 год. без світла залишились львів’яни, що живуть за такими адресами:
- вул. Війтовича, 2-16, 1-9, 9-А;
- вул. Шептицьких, 17-37, 18-40;
- вул. Меритина;
- вул. Чайковського, 6-26, 11-31;
- вул. Стефаника, 4-14, 17-21;
- вул. Вороного, 2-8, 1-11;
- вул. Ковфуна, 1-5, 2-8;
- вул. Ф. Ліста, 2-10, 1-9;
- вул. Коперника;
- вул. Дудаєва;
- пл. Маланюка;
- вул. Томашівського;
- вул. Личаківська, 160-228, 211-281;
- вул. Дріжджова;
- вул. Зборівська;
- вул. Винниківська;
- вул. Букова;
- вул. Січнева;
- вул. Ялівець;
- вул. Полуднева;
- вул. Базальтова;
- вул. Гранітна;
- вул. Дубова;
- вул. Січова;
- вул. Милорадович;
- вул. Кінцева.
Наталя Дуляба