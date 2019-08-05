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Якої погоди чекати на Львівщині 6 серпня?

Наталя Дуляба

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У вівторок, 6 серпня, у Львові та області синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненням та короткочасні дощі. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному центрі з гідрометеорології.

 

Вночі температура повітря становитиме максимум 15 градусів тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до +27°С. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Хмарно з проясненням. По всій території області пройдуть короткочасні дощі, місцями – грози. В Яворівському районі збережеться надзвичайна пожежна небезпека.

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