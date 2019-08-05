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Як на Яворівському полігоні обирали найспортивніших першокурсників

Наталя Дуляба

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У неділю, 4 серпня, на Яворівському полігоні відбулося армійське спортивне свято, участь у якому взяли цьогорічні першокурсники. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Національної академії сухопутних військ ім. П. Сагайдачного.

 

Майбутні офіцери зараз якраз проходять первинну військово-професійну підготовку на Яворівському полігоні. Тож під час спортивного свята вони мали нагоду показати рівень своєї фізичної підготовки у змаганнях з мініфутболу, волейболу, баскетболу, кросфіту, у воєнізованих естафетах.

Разом із курсантами-хлопцями не менш активну участь у змаганнях брали й дівчата, які цьогоріч також вступили на навчання до Національної академії сухопутних військ.

За результатами спортивного свята перше місце посіла команда майбутніх командирів механізованих й танкових підрозділів. Усі переможці та призери були заохочені грамотами та солодкими подарунками.

Фото: Академія сухопутних військ

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