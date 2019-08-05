В селі на Сокальщині не розминулись два мотоцикла: п’ятеро людей отримали травми

Вчора, 4 серпня, близько 03:50 год., поблизу с. Бутини Сокальського району зіткнулись два мотоцикла. Внаслідок ДТП постраждали п’ятеро людей. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

Так, 24-річний мешканець с. Хлівчани, керуючи мотоциклом «Viper», здійснив лобове зіткнення із мотоциклом «Ява», під керуванням 21-річного мешканця цього ж села. Внаслідок ДТП п’ятеро осіб, у тому числі двоє неповнолітніх віком 17 та 16 років. Постраждалі отримали травми різного ступеня важкості та госпіталізовані у Червоноградську центральну міську лікарню.

Обставини події встановлюються/