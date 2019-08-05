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У Львові відзначили найкращих спортсменів області

Анастасія Мельник

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За підсумками липня лучники Георгій Іваницький та Сергій Макаревич отримали титул найкращого спортсмена олімпійської Львівщини. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

У повідомленні сказано, що спортсмени  отримали срібні нагороди у складі чоловічої збірної команди України на четвертому етапі Кубка світу зі стрільби з лука, який завершився 7 липня у Берліні.

Нагадаємо, що у командній стрільбі з класичного лука серед чоловіків, до фіналу якої українці кваліфікувалися з 10 результатом, лучникам збірної команди України вдалося перемогти команди Італії, Китаю та Канади.

У фінальній дуелі за золоті нагороди наші спортсмени зустрілися з командою Туреччини. З рахунком 4-4 переможця визначали у перестрілці, у результаті якої перемогли турки.

Додамо, що зі спортсменами працювали Заслужені тренери України Тетяна Образцова, Василь Ткачик та Любов Юсько.

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