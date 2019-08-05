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У Львові на двох вулицях обмежили рух транспорту

Анастасія Мельник

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Сьогодні, 5 серпня, у Львові перекрито рух транспорту на вул. В. Стефаника та вул. Липова Алея. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради.

 

У повідомленні сказано, що з 5 серпня до 22 години 19 серпня буде перекрито рух транспорту на вул. В. Стефаника — на відрізку від вул. П. Чайковського до вул. Дж. Дудаєва.

Об’їзд здійснюватиметься відповідно до розробленої тимчасової схеми організації дорожнього руху:

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Також з 5 серпня  до 22 години 30 листопада буде перекрито рух транспорту на вул. Липова Алея, а саме — на ділянці від вул. Зелена до вул. Липова Алея, 13.

Об’їзд здійснюватиметься відповідно до розробленої тимчасової схеми організації дорожнього руху:

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