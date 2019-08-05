У Львові на двох вулицях обмежили рух транспорту

Сьогодні, 5 серпня, у Львові перекрито рух транспорту на вул. В. Стефаника та вул. Липова Алея. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради.

У повідомленні сказано, що з 5 серпня до 22 години 19 серпня буде перекрито рух транспорту на вул. В. Стефаника — на відрізку від вул. П. Чайковського до вул. Дж. Дудаєва.

Об’їзд здійснюватиметься відповідно до розробленої тимчасової схеми організації дорожнього руху:

Також з 5 серпня до 22 години 30 листопада буде перекрито рух транспорту на вул. Липова Алея, а саме — на ділянці від вул. Зелена до вул. Липова Алея, 13.

Об’їзд здійснюватиметься відповідно до розробленої тимчасової схеми організації дорожнього руху: