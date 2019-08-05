У Львові 73-річний дідусь отруївся чадним газом під час пожежі у квартирі

Вчора у Львові під час пожежі у квартирі 73-річний чоловік отруївся чадним газом. Постраждалого госпіталізували до лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

Так, близько 22:15 год. у 5-ти поверховому будинку на вул. Пастельній, 2, у квартирі другого поверху, виникла пожежа. Внаслідок пожежі, із діагнозом: «отруєння чадним газом», у 8 міську клінічну лікарню госпіталізовано 73-річний власника квартири. Вогнем пошкоджено речі домашнього вжитку, стеля та стіни.

Обставини події встановлюються.