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У Львові 73-річний дідусь отруївся чадним газом під час пожежі у квартирі

Вероніка Рой

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Вчора у Львові під час пожежі у квартирі 73-річний чоловік отруївся чадним газом. Постраждалого госпіталізували до лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

 

Так, близько 22:15 год. у 5-ти поверховому будинку на вул. Пастельній, 2, у квартирі другого поверху, виникла пожежа. Внаслідок пожежі, із діагнозом: «отруєння чадним газом», у 8 міську клінічну лікарню госпіталізовано 73-річний власника квартири. Вогнем пошкоджено речі домашнього вжитку, стеля та стіни.

Обставини події встановлюються.

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