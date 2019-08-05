Прокуратура Львівщини екстрадувала бразильця, причетного до організації торгівлі людьми

Прокуратура Львівщини екстрадувала до Бельгії зловмисника, який перебував у міжнародному розшуку за участь у злочинному угрупуванні та організацію торгівлі людьми. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури у Львівській області.

«Забезпечено видачу громадянина Бразилії, якого цьогоріч, 21 червня, затримали працівники прикордонної служби «Львів-аеропорт» під час здійснення контролю. З’ясувалось, що вказану особу розшукують компетентні органи Королівства Бельгія з метою притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Так, при обранні іноземцю тимчасового арешту він звернувся із письмовою заявою про надання згоди на його екстрадицію у спрощеному порядку. Слідчий суддя районного суду міста Львова затвердив її, а до самого злочинця застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (екстрадиційний арешт).

Відтак 26 липня 2019 року зловмисник вибув із «Львівської установи виконання покарань №19» для передачі бельгійським правоохоронцям.