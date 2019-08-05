ОСТАННІ НОВИНИ

Прокуратура Львівщини екстрадувала бразильця, причетного до організації торгівлі людьми

Вероніка Рой

|

Прокуратура Львівщини екстрадувала до Бельгії зловмисника, який перебував у міжнародному розшуку за участь у злочинному угрупуванні та організацію торгівлі людьми. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури у Львівській області.

 

«Забезпечено видачу громадянина Бразилії, якого цьогоріч, 21 червня, затримали працівники прикордонної служби «Львів-аеропорт» під час здійснення контролю. З’ясувалось, що вказану особу розшукують компетентні органи Королівства Бельгія з метою притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Так, при обранні іноземцю тимчасового арешту він звернувся із письмовою заявою про надання згоди на його екстрадицію у спрощеному порядку. Слідчий суддя районного суду міста Львова затвердив її, а до самого злочинця застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (екстрадиційний арешт).

Відтак 26 липня 2019 року зловмисник вибув із «Львівської установи виконання покарань №19» для передачі бельгійським правоохоронцям.

 

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«АТБ» поруч: найбільший ритейлер країни розширює карту та пропонує мінімальні ціни
Ольга ФУЧИК
«АТБ» поруч: найбільший ритейлер країни розширює карту та пропонує мінімальні ціни

Ось уже минула перша половина року. Протягом цього часу багато чого змінилося. Ми обрали нового президента та новий парл...

За лаштунками волонтерської кухні. Як львівські господині допомагають військовим?
Анастасія МЕЛЬНИК
За лаштунками волонтерської кухні. Як львівські господині допомагають військовим?

Ми постійно кудись поспішаємо: на роботу, навчання, зустріч. Та як часто у цій метушні ми згадуємо про те, що в Україні ...

День торгівлі в Україні: що відбувається за лаштунками вітчизняного ритейлу
Стас ЄРОХИН
День торгівлі в Україні: що відбувається за лаштунками вітчизняного ритейлу

Останньої неділі місяця (28 липня) українці відзначатимуть День торгівлі – професійне свято працівників надважливої для ...

Як вибрати депутата і потім про це не шкодувати
Ігор ВАСЮНИК
Як вибрати депутата і потім про це не шкодувати

Ніколи стільки не брешуть, як під час війни,  після полювання і до виборів. Отто фон Бісмарк   Вибори депутат...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...