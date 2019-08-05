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Під час сварки 38-річний львів’янин встромив ножа у живіт своєму сусіду

Вероніка Рой

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У Львові поліцейські затримали чоловіка, який поранив ножем 46-річного сусіда. Постраждалого госпіталізували до лікарні з колотою раною передньої черевної стінки. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

В Шевченківський відділ поліції 2 серпня надійшло повідомлення про те, що в одній із квартир будинку на вулиці Тичини чоловікові завдано ножове поранення.

Слідчо-оперативна група, прибувши на місце події, попередньо встановила, що 38-річний львів’янин близько 19.30 прийшов у гості до 46-річного сусіда. Між чоловіками виник конфлікт під час якого господар помешкання вдарив гостя ножем у живіт.

Потерпілий госпіталізований у лікарню з колотою раною передньої черевної стінки.
Зловмисника затримано в порядку ст.208 КПК України. Суд обрав йому міру запобіжного заходу – цілодобовий домашній арешт.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Проводиться досудове розслідування.

 

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