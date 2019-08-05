Перший концерт LvivMozArt провели біля руїн синагоги у Бродах

Вчора, 4 серпня, в рамках фестивалю LvivMozArt у Бродах, біля руїн синагоги відбувся грандіозний пам’ятний концерт, присвячений ювілею письменника Йозефа Рота. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Захід провели у Бродах – місті, де народився Йозеф Рота.

«Цілий світ знає романи видатного письменника Йозефа Рота, але мало кому відомо, що він був народжений на Львівщині, у містечку Броди. В середині 18 століття у Бродах було 86 синагог і молитовних єврейських домів. Зараз таких історичних споруд майже не залишилось, але є руїни великої Бродівської синагоги, в якій спалювали людей. Саме тому, в пам’ять всіх цих історичних подій, які назавжди залишаться раною в світовій історії, ми проводимо наш перший концерт не у Львові, — в Бродах на цій руїні», — сказала арт-директорка фестивалю LvivMozArt Оксана Линів.

В концерті у супроводі оркестру INSO-Lviv та Львівської хорової капели «Дударик» виступили світові зірки, зокрема: південно-африканська оперна співачка Пумеза Мацікіза, американський митець Абраам Броди, кіноакторка Сунні Меллез, диригувала Оксана Линів. У концерті прозвучали «Kyrie Eleison» української композиторки Богдани Фроляк та 3-тя Симфонія «Kaddish» титана американської культури, сина українських емігрантів з Рівненщини Леонарда Бернстайна.

Зазначимо, третій сезон фестивалю LvivMozArt триватиме впродовж 3−11 серпня 2019 і пройде під темою «Музика і література». Центральна постать фестивалю — німецькомовний публіцист та письменник Йозеф Рот, який народився в містечку Броди біля Львова. У 2019 році відзначається його подвійний ювілей – 125 років від народження та 80 років по смерті. З програмою можна ознайомитися тут.

В рамках фестивалю відбудуться масштабні концертні постановки, витончені вечори камерного формату, перформанси, презентації та речиталі. Фестиваль об’єднає найкращих українських та світових музикантів, відкриє цікаві локації та заповнить найбільші концертні зали міста.

Фото: ЛМР