Патрульні затримали чоловіка, який вночі на Петлюри по драбині заліз у квартиру та хотів її пограбувати

Вночі патрульні затримали 29-річного чоловіка, який у Львові на вулиці Петлюри за допомогою драбини проник у квартиру та намагався пограбувати її. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції у Львівській області.

Вчора після опівночі патрульні отримали інформацію, що на вулиці Петлюри ходить чоловік з драбиною. Копи прибули на місце та побачили біля одного з будинків драбину, яку хтось приставив до балкону 2-ого поверху.

«Інспектор тихенько, щоб не злякати ймовірного зловмисника, заліз по драбині на балкон та зайшов до квартири. В оселі було все розкидано, а з сусідньої кімнати чути звук ходи. Патрульний дістав табельний пістолет та повідомив, що працює поліція, щоб всі залишалися на своїх місцях. В приміщенні був чоловік, який підняв руки та виконав всі вказівки інспектора. На чоловіка вділи кайданки. Згодом він повідомив, що проник у квартиру, з метою крадіжки», – йдеться у повідомленні.

На даний момент 29-річного чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України (затримання особи, без ухвали слідчого судді, суду, підозрювану у вчиненні злочину, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі).