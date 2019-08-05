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Безкоштовна правова допомога: де і коли мешканці Львівщини можуть отримати консультацію?

Наталя Дуляба

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На Львівщині працюють мобільні точки доступу до безоплатної правової допомоги. У різних населених пунктах мешканці можуть отримати консультацію фахівців щодо різних проблемних питань. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Такі мобільні групи щотижня виїжджають у різні райони Львівщини, аби мешканці мали нагоду скористатись безкоштовною правовою допомогою. Консультації тут можна отримати про те, як захистити права інвесторів, протидіяти незаконному захопленню землі та підприємств, дізнатися всі деталі про прояви аграрного «рейдерства» тощо.

Отримати безкоштовну правову допомогу можуть як громадяни, так і землевласники, землекористувачі та громадські організації.

Так, завтра, 6 серпня, правову допомогу надаватимуть у Новояричівській селищній об’єднаній територіальній громаді Кам’янка-Бузького району.

8 серпня така зустріч відбудеться в Щирецькій селищній об’єднаній територіальній громаді Путомитівського району, 15 серпня – у Городоцькій міській раді, 22 серпня – у Розвадівській об’єднаній територіальній громаді Миколаївського району та 29 серпня – у Куликівській селищній раді Жовківського району.

До складу таких мобільних груп входять фахівці юстиції Львівщини та Регіонального центру з надання безоплатної правової допомоги.

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