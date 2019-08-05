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Львівські веслярі здобули бронзові медалі на юніорському чемпіонаті світу

Вероніка Рой

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У румунському місті Басков завершився чемпіонат світу з веслування серед юніорів та молоді до 23 років. Спортсменам зі Львівщини вдалося вибори на цих змаганнях дві бронзові нагороди. Про це повідомляє управління фізичної культури та спорту Львівської ОДА.

 

Так, юніорська четвірка у складі Юрія Зуба (Львів), Олександра Зарубіна (Херсон), Олега Петрова та Антона Жовтюка (обидва – Вінниця) фінішувала третьою на дистанції 500 метрів, випередивши на 0,022 секунди збірну Росії.

Дві бронзові нагороди здобули львів’янин Сергій Нагорний та Андрій Шкарнега (м. Дубно) у каное-двійці на дистанціях 1000 метрів та 500 метрів.

Всього збірна України завоювала в Румунії 6 медалей —3 срібні та 3 бронзові, дві з яких в олімпійських видах. За кількістю нагород — це кращий результат за останні чотири роки.

Фото: ЛОДА

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