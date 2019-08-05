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Львівська філармонія кличе на сонати Баха

Андрій Котенський

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Упродовж двох вечорів – 17 та 18 серпня гості VI Міжнародного фестивалю «Музика в старому Львові» матимуть можливість познайомитися з циклом із шести сонат для скрипки та клавесина Йоганна Себастьяна Баха. Про це Львівському порталу повідомляють організатори заходу.

 

Цикл із шести сонат звучатиме в інтерпретації скрипаля Євгена Кострицького та клавесиністки Олени Жукової. Подію поділять на дві частини (17 і 18 серпня), кожна з яких міститиме по три сонати Й.С. Баха.

«Спеціально для виконання цього знаменитого твору до Львова привезуть двомануальний клавесин нідерландського майстра Ґерріта Клопа (Gerrit Klop), збудований 1968 року, який є історичною копією великого французького клавесина XVIII століття майстерні Паскаля Таксіна (Pascal Taskin). Інструмент має чотири регістри та розписаний вручну», – йдеться в повідомленні.

Початок концертів у рамках проекту «3+3» – о 18:00 у Львівській національній філармонії.

Квитки та деталі тут: philharmonia

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