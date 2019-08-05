Двоє львівських спортсменів здобули медалі на міжнародних змаганнях у Хорватії

Вихованці Львівського державного університету фізичної культури Діана Шостак та Данило Демчишин здобули бронзову та золоту медалі на міжнародних спортивних змаганнях First European Universities Combat Games. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства освіти і науки України.

19-річна каратистка Діана Шостак виборола «бронзу» в особистому заліку, а також принесла «золото» національній студентській збірній у командному змаганні.

А 21-річний Данило Демчишин отримав золоту медаль з кікбоксингу.

Загалом студентська збірна України здобула 42 медалі на First European Universities Combat Games: 16 золотих, 8 срібних та 18 бронзових. Це є найкращий результат у загальнокомандному заліку, де змагалися студенти-спортсмени із понад 400 університетів світу.

Змагання проходили у м. Загреб (Хорватія). До програми увійшли чотири види спорту: дзюдо, карате, кікбоксинг та тхеквондо. Україна була представлена у кожній секції.