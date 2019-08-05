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Двоє львівських спортсменів здобули медалі на міжнародних змаганнях у Хорватії

Наталя Дуляба

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Вихованці Львівського державного університету фізичної культури Діана Шостак та Данило Демчишин здобули бронзову та золоту медалі на міжнародних спортивних змаганнях First European Universities Combat Games. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства освіти і науки України.

 

19-річна каратистка Діана Шостак виборола «бронзу» в особистому заліку, а також принесла «золото» національній студентській збірній у командному змаганні.

А 21-річний Данило Демчишин отримав золоту медаль з кікбоксингу.

Загалом студентська збірна України здобула 42 медалі на First European Universities Combat Games: 16 золотих, 8 срібних та 18 бронзових. Це є найкращий результат у загальнокомандному заліку, де змагалися студенти-спортсмени із понад 400 університетів світу.

Змагання проходили у м. Загреб (Хорватія). До програми увійшли чотири види спорту: дзюдо, карате, кікбоксинг та тхеквондо. Україна була представлена у кожній секції.

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