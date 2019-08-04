ОСТАННІ НОВИНИ

У Жовкві під час пожежі у будинку пенсіонерка отруїлася продуктами горіння та отримала опікі

Вероніка Рой

|

У Жовкві під час пожежі у житловому будинку вогнеборці врятували 68-річну жінку. Внаслідок пожежі пенсіонерка отруїлися продуктами горіння та отримала опікі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслжубі ДСНС у Львівській області.

Так, 3 серпня о 22:38 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в м. Жовква на вул. Рутковича. Пожежа виникла в дерев’яному житловому будинку, критому бляхою. Інформація про подію поступила від сусідів, які побачили у вікні язики полум’я.

«На момент прибуття вогнеборців до місця виклику із вікон будинку вибивався густий чорний дим. Від очевидців та сусідів поступила інформація про те, що в задимлених приміщеннях може знаходитись власниця будинку. Вогнеборці одразу почали пошук і порятунок жінки. Під час розвідки пожежі в одній з кімнат було виявлено потерпілу та виведено на свіже повітря, де передано медикам. Внаслідок пожежі 68-річна власниця будинку отруїлася продуктами горіння та опіки правого передпліччя ІІ ступеня важкості. Жінку в стані середньої важкості госпіталізовано у Жовківську центральну районну лікарню», – йдеться у повідомленні.

О 23:01 вогнеборці локалізували пожежу, та о 23:02 повністю ліквідували. Вогнем знищено вікно та пошкоджено речі домашнього вжитку на площі 4 кв.м., стіну на площі 8 кв.м. До ліквідації пожежі залучили 3 чоловік особового складу та 1 одиницю спецтехніки. Обставини події встановлюються.

Фото: ДСНС

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«АТБ» поруч: найбільший ритейлер країни розширює карту та пропонує мінімальні ціни
Ольга ФУЧИК
«АТБ» поруч: найбільший ритейлер країни розширює карту та пропонує мінімальні ціни

Ось уже минула перша половина року. Протягом цього часу багато чого змінилося. Ми обрали нового президента та новий парл...

За лаштунками волонтерської кухні. Як львівські господині допомагають військовим?
Анастасія МЕЛЬНИК
За лаштунками волонтерської кухні. Як львівські господині допомагають військовим?

Ми постійно кудись поспішаємо: на роботу, навчання, зустріч. Та як часто у цій метушні ми згадуємо про те, що в Україні ...

День торгівлі в Україні: що відбувається за лаштунками вітчизняного ритейлу
Стас ЄРОХИН
День торгівлі в Україні: що відбувається за лаштунками вітчизняного ритейлу

Останньої неділі місяця (28 липня) українці відзначатимуть День торгівлі – професійне свято працівників надважливої для ...

Як вибрати депутата і потім про це не шкодувати
Ігор ВАСЮНИК
Як вибрати депутата і потім про це не шкодувати

Ніколи стільки не брешуть, як під час війни,  після полювання і до виборів. Отто фон Бісмарк   Вибори депутат...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...