У Жовкві під час пожежі у будинку пенсіонерка отруїлася продуктами горіння та отримала опікі

У Жовкві під час пожежі у житловому будинку вогнеборці врятували 68-річну жінку. Внаслідок пожежі пенсіонерка отруїлися продуктами горіння та отримала опікі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслжубі ДСНС у Львівській області.

Так, 3 серпня о 22:38 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в м. Жовква на вул. Рутковича. Пожежа виникла в дерев’яному житловому будинку, критому бляхою. Інформація про подію поступила від сусідів, які побачили у вікні язики полум’я.

«На момент прибуття вогнеборців до місця виклику із вікон будинку вибивався густий чорний дим. Від очевидців та сусідів поступила інформація про те, що в задимлених приміщеннях може знаходитись власниця будинку. Вогнеборці одразу почали пошук і порятунок жінки. Під час розвідки пожежі в одній з кімнат було виявлено потерпілу та виведено на свіже повітря, де передано медикам. Внаслідок пожежі 68-річна власниця будинку отруїлася продуктами горіння та опіки правого передпліччя ІІ ступеня важкості. Жінку в стані середньої важкості госпіталізовано у Жовківську центральну районну лікарню», – йдеться у повідомленні.

О 23:01 вогнеборці локалізували пожежу, та о 23:02 повністю ліквідували. Вогнем знищено вікно та пошкоджено речі домашнього вжитку на площі 4 кв.м., стіну на площі 8 кв.м. До ліквідації пожежі залучили 3 чоловік особового складу та 1 одиницю спецтехніки. Обставини події встановлюються.

Фото: ДСНС