У США за добу сталося дві криваві стрілянини: загинуло 29 людей

У США за добу сталося одразу дві масові стрілянини. Одна трапилася в торговому комплексі в Ель-Пасо, штат Техас, в суботу вранці, а друга – в американському місті Дейтон, штат Огайо.

Як пише УНІАН з посиланням на телеканал NBC News, у результаті масового розстрілу відвідувачів торгового центру в місті Ель-Пасо (штат Техас) загинули щонайменше 19 осіб. Також йдеться про мінімум 40 постраждалих.

Телеканал уточнює, що за підозрою в скоєнні цього злочину затримано одну людину, 21-річного місцевого жителя. Причини, за якими він узяв в руки зброю, не розкриваються. Інцидент стався на вулиці біля торгових центрів WalMart і Cielo Vista Mall в суботу, 3 серпня. Спочатку повідомлялося про 18 постраждалих, а також про трьох затриманих підозрюваних.

Як інформує Укрінформ з посиланням на допис поліції Дейтона у Twitter, друга за добу стрілянина сталася в США, цього разу в Огайо, загинули 10 осіб.

«У районі Орегон сталася активна стрілянина. Стрілець загинув. Є ще 9 загиблих. Щонайменше 16 інших з травмами потрапили до районних лікарень», – повідомляють правоохоронці.

Інцидент стався о 1 годині ночі. Патрульні офіцери були в районі патрулювання, коли почалася стрілянина і змогли швидко реагувати. ФБР знаходиться на місці події для надання допомоги у розслідуванні.

За даними поліції, стрілець застосував довгоствольний пістолет. Мотив стрілянини не відомий.