У Львові мешканці декількох вулиць сидять без гарячої води: перелік

Частина вулиць Шевченківського, Сихівського та Залізничного районів залишились без гарячого водопостачання. Про це у Facebook інформує «Гаряча лінія міста Львова».

У зв’язку з аварійним ремонтом теплової мережі гарячого водопостачання біля житлового будинку Щурата, 9, орієнтовно з 3 по 8 серпня 18.00 год. буде призупинено гаряче водопостачання на вулиці Щурата буд. 9, 11, 13, 16, 18.

Через порив трубопроводу гарячого водопостачання в підвалі будинку на вул. Суботівська, 8 з 3.08 до 5.08 18.00 год. призупинено подачу гарячої води на вулицях: Повітряній буд. 88 та Суботівській буд. 8, 10, 12.

У зв’язку з поривом трубопроводу з 2.08 до 6.08 18.00 год., відключено послугу гарячого водопостачання на вулицях: Коломийській буд. 12, 14, 16, 16а та Трильовського К. буд. 2, 4, 8, 8а.