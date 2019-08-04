Стати офіцером за один рік. В Академії сухопутних військ відбувся перший випуск слухачів «Лідерських курсів»

Сьогодні, 4 серпня, у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного відбувся урочистий ритуал випуску слухачів пілотного проекту з підготовки офіцерів за один рік. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Академії сухопутних військ.

В академічній залі вишу три десятки вихованців отримали своє первинне офіцерське звання «молодший лейтенант» та сертифікат, який засвідчує успішне закінчення даного курсу. Привітати молодих офіцерів прибули рідні та близькі, а також їхні командири та викладачі.

«Сьогоднішні випускники – це професіонали військової справи та патріоти України, вони стануть професійним та надійним поповненням офіцерського корпусу українського війська. Тож бажаю нашим випускникам Божого благословення, щасливої офіцерської долі, міцного здоров’я, славетних перемог і родинного щастя!» – сказав начальник Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного генерал-лейтенант Павло Ткачук.

Цьогорічні випускники направляються для проходження служби у військові частини Сухопутних військ, морської піхоти та десантно-штурмових військ.

Нагадаємо, пілотний проект з підготовки офіцерів за один рік, який отримав робочу назву «Лідерські курси», стартував влітку минулого року. Перші три десятки слухачів навчались за спеціалізаціями «Управління діями підрозділів механізованих військ» та «Управління діями підрозділів наземної артилерії». Вимогами для вступників є наявність вищої освіти не нижче освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», придатність за станом здоров’я до служби в Збройних Силах України та успішне складання вступних іспитів. Право вступати та навчатись за цією програмою мають як діючі військовослужбовці, так й ті, хто до цього не проходив служби в армії. У разі вступу остання категорія підписує контракт на проходження військової служби та забезпечується усіма визначеними видами забезпечення.

За результатами реалізації пілотного проекту «Курси лідерства офіцерського складу», цьогоріч така форма підготовки вже буде запроваджена за більшою кількістю спеціальностей та у цілій низці вищих військових навчальних закладів нашої країни. У Національній академії сухопутних військ, окрім фахівців для механізованих військ та офіцерів-артилеристів, готуватимуть ще й командирів танкових взводів. А загальна кількість слухачів курсів збільшиться вдвічі.