На Сокальщині змія напала на 32-річну жінку під час збирання ягід

У Сокальському районі через укус змії 32-річна жінка потрапила до лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

«3 серпня о 14:30 год. у стані середнього ступеню важкості до Червоноградської МЛ було госпіталізовано 32-річну мешканку с. Низи Сокальського району, яку під час збирання ягід вкусила змія», – йдеться у повідомленні.

Детальніше про те, як не стати жертвою змій, читайте у матеріалі Львівського порталу: «Обережно, змії! Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою плазунів».