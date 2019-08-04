Липень став найспекотнішим місяцем у світі за останні 40 років

Попередній аналіз глобальних даних про температуру показав, що липень став найспекотнішим місяцем за всю історію спостережень. Про це повідомляє theБабель з посиланням на ВВС.

Так, у багатьох країнах протягом 29 днів спостерігалася аномально висока температура, яка побила показники 2016 року. Вчені стверджують, що це явна ознака безпрецедентного потепління на Землі.

«Липневі температури можуть стати найвищими за 40 років спостережень служби. І що найголовніше, жаркий липень настав рекордно спекотним червнем, що підтвердили дані багатьох світових агентств зі спостереження за кліматом», — йдеться в повідомленні.

На думку доктора Фрея Ваборга з Європейської служби зі зміни клімату Copernicus, ця тенденція триватиме.

«Цей конкретний місяць був дуже теплим, але не це найголовніше. Всі місяці протягом 2019 року були рекордно теплими, якщо порівнювати їх з даними за минулі роки. І ця тенденція навряд чи зупиниться, якщо ми не зробимо щось для скорочення викидів парникових газів», — підкреслив він.

Раніше Львівський портал повідомляв, що цьогорічний червень був найспекотнішим на всій планеті.