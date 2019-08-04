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Львів’ян попереджають: до кінця доби у місті прогнозують грози та пориви вітру

Вероніка Рой

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По місту Львову в найближчу годину із збереженням до кінця доби 4 серпня очікують грози, пориви північно-західного вітру 15 — 20 м/с, град. Про це інформує пресслужба ЛМР з посиланням на Львівський регіональний центр з гідрометеорології/

 

Завтра у Львові очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі  місцями, вдень по всій території  короткочасні дощі, грози. Вітер західний,  7 – 12 м/с. Температура вночі 9  – 14°, вдень 20 – 25° тепла.

У зв’язку з погіршенням погодних умов, усіх учасників дорожнього руху бути обережними під час негоди.

«Під час негоди намагайтеся не ходити під розлогими деревами, рекламними щитами, лініями електропередач та антенами, бо пориви вітру можуть їх пошкодити. Під час грози потрібно уникати відкритої місцевості та води, бо вода — відмінний провідник струму, а блискавка, як правило, б’є по найвищому об’єкту на своєму шляху. Найбезпечніше під час грози перебувати у приміщенні із громовідводом, але якщо гроза застала вас у місті — сховайтеся у магазини, під’їзд тощо. Не страшно, якщо ви перебуваєте в автомобілі, тільки закрийте вікна. Ховаючись під деревами, не забувайте про те, що блискавка найчастіше попадає в найвищі з них — дуби, тополі, сосни», — застерігають в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР.

Додамо, про усі надзвичайні випадки, які можуть виникнути через негоду, мешканців просять інформувати «Гарячу лінію міста» за тел. 15−80 для оперативного реагування відповідних служб.

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