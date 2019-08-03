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Завтра на Львівщині прогнозують дощ та грози

Вероніка Рой

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Завтра, 4 серпня, у Львівській області очікуються дощі та грози. Про це інформує Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

 

«Завтра очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень місцями короткочасні дощі, грози. Вітер північно-західний, вночі 5 – 10 м/с, вдень 9 – 14 м/с, поривчастий. Температура вночі 9  – 14°, вдень 20 – 25° тепла. Погіршення видимості в тумані 500 – 1000 м та дощі», – йдеться у повідомленні.

Окрім цього, у Яворівському районі утримується надзвичайна пожежна небезпека.

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