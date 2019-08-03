В Україні хочуть законодавчо регулювати ринок оренди житла

В Україні 90% ринку орендного житла знаходиться в тіні та ніяк не регулюється. Відтак Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства розробляється законопроект, який зможе впровадити дієвий ринок орендного житла в Україні та визначити чіткі механізми для взаємодії всіх його учасників — як орендарів, так і для орендодавців. Про це повідомляє пресслужба Мінрегіону.

«Сьогодні в Європі приблизно 60-70% всього житлового фонду — орендне. При цьому в Україні цей % офіційно не перевищує 5-10%. Тобто, 90% ринку орендного житла знаходиться в тіні. І цю ситуацію потрібно змінювати. Ми хочемо законодавчо врегулювати це питання, створити чіткі та справедливі правила на цьому ринку», — сказав заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе.

За словами Парцхаладзе, ефективне запровадження цього ринку може суттєво вплинути на зниження орендної плати, сприятиме залученню нових інвестицій, стимулюватиме розвиток житлового будівництва і галузі загалом.

«У підсумку вартість такого житла у порівнянні з ринковою може бути на 30% і більше дешевше для соціально-незахищених груп населення і працівників соціальної сфери», — зауважив Парцхаладзе.