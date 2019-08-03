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У «Шегинях» в рейсовому автобусі знайшли майже тонну прихованих цукерок

Вероніка Рой

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В пункті пропуску «Шегині» прикордонники виявили в автобусі, за кермом якого перебував  мешканець Львівщини, 3500 штук предметів прихованого одягу різних торгівельних марок, 230 пляшок вина та близько 950 кг солодощів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДПСУ.

 

Як повідомляється, учора прикордонники направили на поглиблений огляд автобус «Перемишль-Самбір», який повертався в Україну. За кермом транспортного засобу перебував 39-річний житель Львівщини.

«Відповідно до інформації, яка надійшла від оперативних співробітників прикордонної служби,  правоохоронці розпочали перевірку транспортного засобу на предмет обладнання тайниками для прихованого перевезення контрабандних товарів через кордон. В результаті, спільна прикордонно-митна оглядова група в конструктивних порожнинах, під обшивкою салону автобуса виявила значну кількість (понад 3500 штук) предметів одягу різних торгівельних марок, 230 пляшок вина та близько 950 кг солодощів», – мовиться у повідомленні ДПСУ.

Товари та предмети, а також автобус, як засіб контрабанди, вилучено.

Фото: ДПСУ

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