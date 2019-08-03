Сьогодні у Львові стартує LvivMozArt. Програма фестивалю

Сьогодні, 3 серпня, у Львові стартує третій сезон Міжнародного фестивалю класичної музики LvivMozArt. Тема цьогорічного фестивалю «Музика та література», яка захована поміж рядків та нот в програмі кожного концерту. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Впродовж 9 днів до Львова завітають світові зірки, відбудеться відкриття кількох нових локацій та співпраця з світовими музичними товариствами. Вражаючі перформанси, унікальні постановки та потужна класика – усе це в Третьому фестивалю LvivMozArt.

Центральна постать фестивалю — німецькомовний публіцист та письменник Йозеф Рот, який народився в містечку Броди біля Львова. У 2019 році ми маємо надзвичайну нагоду відзначити його подвійний ювілей – 125 років від народження та 80 років по смерті – справді унікальною подією.

3 серпня о 10 год. львів’ян запрошують у Палац Потоцьких на науковий симпозіум «Музично-літературний салон «Літературні імпресії в музиці: Моцарт та майбутнє». Вхід на захід вільний. Також сьогодні о 13 год. у Палаці Потоцьких відбудеться виставка «Династія Моцартів: музика та література».

4 серпня біля Руїн Синагоги, на Батьківщині Йозефа Рота – в місті Броди, відбудеться грандіозний пам’ятний концерт, присвячений ювілею письменника. В концерті у супроводі оркестру INSO-Lviv та Львівської хорової капели «Дударик» візьмуть участь світові зірки, зокрема: південно-африканська оперна співачка Пумеза Мацікіза, американський митець Абраам Броди, кіноакторка Сунні Меллез, диригуватиме Оксана Линів. Прозвучить «Kyrie Eleison» української композиторки Богдани Фроляк та 3-тя Симфонія «Kaddish» титана американської культури, сина українських емігрантів з Рівненщини Леонарда Бернстайна. Разом з великим резонансом в українському суспільстві, грандіозним концертом вже цікавляться міжнародні медіа – канали DeutscheWelle та ORF.

В рамках фестивалю відбудуться масштабні концертні постановки, витончені вечори камерного формату, перформанси, презентації та речиталі. Фестиваль об’єднає найкращих українських та світових музикантів, відкриє цікаві локації та заповнить найбільші концертні зали міста.

Впродовж фестивалю відбудуться великі симфонічні концерти в Оперному театрі:

8 серпня – Оперний гала-концерт із зірками оперної сцени: Пумезою Мацікізою (Південно-Африканська Республіка) та Нуттапорном Тамматі (Таїланд).

9 серпня – концерт Баварського молодіжного симфонічного оркестру (диригент – Ніколас Раусс, солістка – Наталія Боєва), в програмі – Й. Брамс та Р. Штраус, зокрема його знакова симфонічна поема «Так казав Заратустра».

10 серпня – «Galiсian Style» з колоритною програмою музики західної України. Звучатиме музика відомих українських композиторів: В. Барвінського, М. Скорика, Л. Колодуба та Л.Грабовського. Солістка – відома піаністка, лауреат багатьох міжнародних конкурсів Катерина Тітова (Україна-Німеччина).

11 серпня — закриття фестивалю за участю Молодіжного симфонічного оркестру України/YsOU, який був створений диригенткою Оксаною Линів у 2016 році, Львівської державної академічної чоловічої хорової капели «Дударик» та солістів – зірок української оперної сцени. Під батутою Оксани Линів прозвучить кантата патрона фестивалю Франца Ксавера Моцарта та грандіозна 9 Симфонія Л.в.Бетховена – світовий символ єднання людства заради прав та свободи.

Сольні речиталі, перформанси та експерименти зосереджені в локації авангардного Трамвайного Депо – Lem Station. Тут відбудуться:

5 серпня – Опера-реквієм «IYOV» для препарованого роялю, віолончелі, ударних та голосів. Опера «IYOV» створена за книгою Йова зі Старого Завіту з використанням сакральних латинських текстів, стала відкриттям в мистецькому світі та очолила рейтинг 10 найкращих сучасних опер світу!

7 серпня – Презентація нового альбому «Перетини» Абраама Броди (Литва-США). Броди – знаковий учасник найпрестижніших фестивалів світу та автор неповторного стилю інструментального перформансу! Він входить в топ-10 сучасних артистів за версією Нью-йоркського радіо та співпрацює з Мариною Абрамович.

8 серпня – речиталь найшвидшого піаніста світу Любомира Мельника.

9 серпня – відома мисткиня та циркова артистка Меліса фон Вепі запрезентує авторську моновиставу «Дзеркало». Театр, акробатика та танець поєднаються під супровід авторських імпровізацій французького композитора Стефано Оліва.

10 серпня – Клезмер-концерт від світового короля клезмеру, кларнетиста Ґіори Фейдмана та Гершвін Квартету. Клезмер – традиційна музика євреїв Східної Європи, в якій втілена глибока життєва філософія та драматична доля єврейського народу.

Формати знайомства найменшої публіки з класичною музики «MozArtKids» відбудуться в Львівській опері та філармонії.

Камерні концертні формати в рамках фестивалю відбудуться в декількох локаціях, зокрема: в Дзеркальних Залах Палацу Потоцьких, Львівської Опери, в Органному Залі та концертному залі Львівської філармонії. Солісти концертів – українські та світові зірки класичної музики, зокрема: Валерій Соколов, Олексій Шадрін, Василь Заціха, Єва Рабчевська, Катерина Тітова, Лю Сяою та інші.

В рамках фестивалю відбудеться Науковий симпозіум, який цього року пройде у форматі музично-літературного салону під темою «Літературні імпресії в музиці: Моцарт та майбутнє» в Дзеркальній Залі Палацу Потоцьких. У співпраці з найпотужнішим Моцартівським Товариством – Фундацією Моцартеум (Зальцбург, Австрія) – в Палаці Потоцьких відбудеться виставка, присвячена 300-літтю Леопольда Моцарта.

Детальні інформація про фестиваль та програму — за посиланням.