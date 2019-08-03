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На Золочівщині зіткнулись дві вантажівки: 12-річного пасажира довелось «вирізати» із зім’ятого Renault Premium

Вероніка Рой

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У Золочівському районі зіткнулись дві вантажівки. Внаслідок ДТП рятувальникам довелось деблокували із деформованого авто 12-річного пасажира. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС у Львівській області.

 

Так, 2 серпня о 21:11 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на автодорозі Львів-Тернопіль поблизу с. Велика Вільшаниця Золочівського району відбулось зіткнення двох вантажних автомобілів.

«Як з’ясувалось на місці виклику, автомобіль Renault Premium зіткнувся з вантажним автомобілем DAF стороною пасажира. Внаслідок ДТП деформованими конструкціями автівки було затиснуто та травмовано пасажира вантажівки Renault Premium – 12-річного сина водія», – розповідають рятувальники.

Пожежно-рятувальним відділенням за допомогою гідравлічних ножиць проводились роботи по деблокуванню потерпілого з автомобіля. Дитину із травмами нижніх кінцівок, в стані середнього ступеня важкості госпіталізовано до Золочівської центральної районної лікарні.

Фото: ДСНС

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