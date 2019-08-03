На Бродівщині мопед не розминувся з вантажівкою. Водій двоколісного загинув

Вчора, 2 серпня, у Бродівському районі на автодорозі поблизу села Лугове зіткнулись мопед та вантажівка. Внаслідок ДТП водій двоколісного загинув на місці події. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

«Водій мопеда «Хонда Діо», 34-річний житель Бузького району, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем «ЗІЛ 133» під керуванням 55-річного мешканця Бузького району. Від отриманих травм водій мопеда помер на місці події», – йдеться у повідомленні поліції.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Проводиться досудове розслідування.