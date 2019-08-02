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Занедбану будівлю на Княгині Ольги перебудують у спортзал

Наталя Дуляба

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Виконавчий комітет Львівської міськради затвердив ГО «Спортивний клуб «Південний» містобудівні умови та обмеження на реконструкцію та технічне переобладнання нежитлового приміщення на вул. Княгині Ольги, 104 під спортивно-тренувальний зал. Відповідне рішення прийняли під час засідання сьогодні, 2 серпня, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Майбутній спортивно-тренувальний зал знаходитиметься на земельній ділянці площею 0,035 га, цільове призначення якої – для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти. Також ділянка входить у зону дитячих дошкільних установ та загальноосвітніх шкіл відповідно до зонінгу Франківського району.

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Зараз тут розташована занедбана одноповерхова будівля, яку реконструюють під спортивний заклад, висота якого сягатиме 5,5 м. Додамо, що поруч із майбутнім спортивно-тренувальним залом знаходиться школа №31.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ГО «Спортивний клуб «Південний» існує з 2007 року. Засновниками організації є ходорівчанин Купріян Гулей та львів’яни Віталій Домарацький, Адам Ковтун. Останній також володією фірмою, яка займається оптовою торгівлею.

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