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З понеділка через ремонтні роботи буде перекрито рух транспорту на вулицях Липова Алея та Стефаника

Вероніка Рой

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З понеділка, 5 серпня, через проведення ремонтних робіт буде перекрито рух транспорту на двох вулиця Львова – вул. Липова Алея та вул. Стефаника. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Так, з 08.00 год. 5 серпня і до 22.00 год. 30 листопада через ремонтні роботи буде перекрито рух транспорту на вул. Липова Алея, а саме — на ділянці від вул. Зелена до вул. Липова Алея, 13.

Роботи з капітального ремонту вулиці Липова Алея виконує ТзОВ «Трансбудторг». Об’їзд здійснюватиметься відповідно до розробленої тимчасової схеми організації дорожнього руху.

Схема об’їзду вул. Липова Алея ( натисніть на зображення, щоб збільшити його)

Також 5 серпня з 08.00 год. і до 22.00 год. 19 серпня 2019 року буде перекрито рух транспорту з метою проведення дорожньо-ремонтних робіт на вул. В. Стефаника — на відрізку від вул. П. Чайковського до вул. Дж. Дудаєва.

Роботи виконує ЛКП «ШРП Галицького району». Об’їзд здійснюватиметься відповідно до розробленої тимчасової схеми організації дорожнього руху.

Схема об’їзду вул. Стефаника ( натисніть на зображення, щоб збільшити його)

Фото: ЛМР

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