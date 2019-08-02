Від завтра для транспорту перекриють перехрестя вулиць Пꞌясецького — Полковника Болбочана

Через проведення робіт із переключення новозбудованого водогону з 08.00 год. завтра, 3 серпня, і до 22.00 год. 9 серпня 2019 року буде перекрито рух транспорту на перехрестя вул. Пꞌясецького — вул. Полковника Болбочана. Про це повідомили в департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР.

Роботи виконує ПАТ «Львівське спеціалізоване будівельно-монтажне управління № 1». Об’їзд здійснюватиметься відповідно до розробленої тимчасової схеми організації дорожнього руху.

(Натисніть на зображення, аби збільшити його)

Фото: ЛМР