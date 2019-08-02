ОСТАННІ НОВИНИ

Від завтра для транспорту перекриють перехрестя вулиць Пꞌясецького — Полковника Болбочана

Вероніка Рой

|

Через проведення робіт із переключення новозбудованого водогону з 08.00 год. завтра, 3 серпня, і до 22.00 год. 9 серпня 2019 року буде перекрито рух транспорту на перехрестя вул. Пꞌясецького — вул. Полковника Болбочана. Про це повідомили в департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР.

 

Роботи виконує ПАТ «Львівське спеціалізоване будівельно-монтажне управління № 1». Об’їзд здійснюватиметься відповідно до розробленої тимчасової схеми організації дорожнього руху.

(Натисніть на зображення, аби збільшити його)

Фото: ЛМР

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«АТБ» поруч: найбільший ритейлер країни розширює карту та пропонує мінімальні ціни
Ольга ФУЧИК
«АТБ» поруч: найбільший ритейлер країни розширює карту та пропонує мінімальні ціни

Ось уже минула перша половина року. Протягом цього часу багато чого змінилося. Ми обрали нового президента та новий парл...

За лаштунками волонтерської кухні. Як львівські господині допомагають військовим?
Анастасія МЕЛЬНИК
За лаштунками волонтерської кухні. Як львівські господині допомагають військовим?

Ми постійно кудись поспішаємо: на роботу, навчання, зустріч. Та як часто у цій метушні ми згадуємо про те, що в Україні ...

День торгівлі в Україні: що відбувається за лаштунками вітчизняного ритейлу
Стас ЄРОХИН
День торгівлі в Україні: що відбувається за лаштунками вітчизняного ритейлу

Останньої неділі місяця (28 липня) українці відзначатимуть День торгівлі – професійне свято працівників надважливої для ...

Як вибрати депутата і потім про це не шкодувати
Ігор ВАСЮНИК
Як вибрати депутата і потім про це не шкодувати

Ніколи стільки не брешуть, як під час війни,  після полювання і до виборів. Отто фон Бісмарк   Вибори депутат...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...