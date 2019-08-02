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Саудівська Аравія дозволила жінкам подорожувати без дозволу чоловіків

Вероніка Рой

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Уряд Саудівської Аравії скасував одну з найжорсткіших гендерних заборон, дозволивши жінкам подорожувати без додаткового дозволу чоловіків. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

 

Відтепер кожна жінка, яка досягла 21-річного віку, має право оформити закордонний паспорт та вирушити в подорож без обов’язкової згоди та супроводу чоловіка-опікуна, як це було досі.

Влада схвалила також інші послаблення. Зокрема, поправки вперше надають жінкам право самим реєструвати народження дитини, одруження або розлучення, а також отримувати офіційні сімейні документи і оформлювати право на опіку над неповнолітніми дітьми.

 

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