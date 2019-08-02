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Наступної суботи у Львові через забіг буде обмеження руху транспорту

Вероніка Рой

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У наступну суботу, 10 cерпня, у Львові на FESTrepublic відбудеться забіг з перешкодами «Race Nation». Через проведення змагань буде ускладнений рух транспорту. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

У зв’язку з проведенням змагань, буде перекрито прохід на Високий Замок з 9:00 год. до 15:30 год. , а також обмежено рух автотранспорту на маршруті бігової частини змагань (вул. Опришківська, вул. Кривоноса, вул. Кордуби, вул. Заклинських) і перекрито можливість паркування на вул. М. Кривоноса.

Зазначимо, що під час змагань кожен охочий може спробувати свої сили у двох категоріях змагань: STANDART і TEAM. Дистанція: 3+ км, 15+ перешкод. Організатори запрошують усіх охочих приєднатися до свята спорту — повболівати за учасників, або вийти на старт та поборотися за місце на п’єдесталі.

Реєстрація та більш детальна інформація — за посиланням.

Фото: ЛМР

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