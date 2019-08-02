ОСТАННІ НОВИНИ

Львівські патрульні врятували жінку з вадами зору, яка ледь не впала з п’ятого поверху

Вероніка Рой

|

Вчора у Львові патрульні врятували жінку з вадами зору, яка втратила орієнтир та ледь не впала з п’ятого поверху. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції у Львівській області.

 

Патрульні отримали повідомлення, що на вулиці Братів Тимошенко, на даху 5-ого поверху ходить жінка. Екіпаж прибув на місце та виявив громадянку, яка стояла на водостічній трубі п’ятиповерхового будинку та трималася за підвіконня. Виявилося, що жінка повністю незряча, вона втратила орієнтир та якимось чином потрапила у пастку.

«Інспектори підійшли до вікна. Жінка повідомила, що стоїть з останніх сил. Для того, щоб врятувати її потрібно було страхувальні канати та спецзасоби, а тому патрульні викликали рятувальників. Проте патрульний вирішив не гаяти час, оскільки жінка ледве трималася. Він попросив її зробити крок до вікна, схопив за руку та перетягнув у приміщення. Зараз врятована перебуває під наглядом лікарів», – розповідають у патрульній поліції.

Відео: патрульна поліція

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«АТБ» поруч: найбільший ритейлер країни розширює карту та пропонує мінімальні ціни
Ольга ФУЧИК
«АТБ» поруч: найбільший ритейлер країни розширює карту та пропонує мінімальні ціни

Ось уже минула перша половина року. Протягом цього часу багато чого змінилося. Ми обрали нового президента та новий парл...

За лаштунками волонтерської кухні. Як львівські господині допомагають військовим?
Анастасія МЕЛЬНИК
За лаштунками волонтерської кухні. Як львівські господині допомагають військовим?

Ми постійно кудись поспішаємо: на роботу, навчання, зустріч. Та як часто у цій метушні ми згадуємо про те, що в Україні ...

День торгівлі в Україні: що відбувається за лаштунками вітчизняного ритейлу
Стас ЄРОХИН
День торгівлі в Україні: що відбувається за лаштунками вітчизняного ритейлу

Останньої неділі місяця (28 липня) українці відзначатимуть День торгівлі – професійне свято працівників надважливої для ...

Як вибрати депутата і потім про це не шкодувати
Ігор ВАСЮНИК
Як вибрати депутата і потім про це не шкодувати

Ніколи стільки не брешуть, як під час війни,  після полювання і до виборів. Отто фон Бісмарк   Вибори депутат...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...