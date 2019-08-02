Львівські патрульні врятували жінку з вадами зору, яка ледь не впала з п’ятого поверху

Вчора у Львові патрульні врятували жінку з вадами зору, яка втратила орієнтир та ледь не впала з п’ятого поверху. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції у Львівській області.

Патрульні отримали повідомлення, що на вулиці Братів Тимошенко, на даху 5-ого поверху ходить жінка. Екіпаж прибув на місце та виявив громадянку, яка стояла на водостічній трубі п’ятиповерхового будинку та трималася за підвіконня. Виявилося, що жінка повністю незряча, вона втратила орієнтир та якимось чином потрапила у пастку.

«Інспектори підійшли до вікна. Жінка повідомила, що стоїть з останніх сил. Для того, щоб врятувати її потрібно було страхувальні канати та спецзасоби, а тому патрульні викликали рятувальників. Проте патрульний вирішив не гаяти час, оскільки жінка ледве трималася. Він попросив її зробити крок до вікна, схопив за руку та перетягнув у приміщення. Зараз врятована перебуває під наглядом лікарів», – розповідають у патрульній поліції.