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Львівська «Галичанка» оголосила склад на сезон 2019/2020

Андрій Котенський

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Львівська команда, яка є п’ятиразовим поспіль чемпіоном Суперліги з гандболу, оновленим складом готується до нових звершень. Тренери Тетяна Штефан та Анжела Савченко оголосили склад команди на новий змагальний сезон 2019/2020. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

 

Склад команди виглядає так:

ВОРОТАРІ: Марія Гладун (1996 р.н.), Вікторія Cалтанюк (2000 р.н.), Марина Валієва (2002 р.н.)

ЛІНІЙНІ: Ольга Василяка (1997 р.н.), Анастасія Мелекесцева (1998 р.н.), Ірина Прокоп’як (2003 р.н.)

РОЗІГРУЮЧІ: Мар’яна Маркевич (1998 р.н.), Тетяна Поляк (1999 р.н.), Дарина Ляховенко (2002 р.н.), Наталія Шипляк (2000 р.н.)

КРАЙНІ: Юлія Головко (2000 р.н.), Катерина Козак (2002 р.н.) — ліві крайні; Анастасія Баранович (1995р.н.), Олександра Фурманець (1999 р.н.), Діана Дмитришин (2002 р.н.) — праві крайні

ПІВСЕРЕДНІ: Наталія Савчин (1996 р.н.) (капітан), Валентина Фроляк (2001 р.н.), Христина Майкут (2003 р.н.), Вікторія Петрушко (2002 р.н.) — ліві півсередні; Ангеліна Овчаренко (2002 р.н.) — права півсередня.

Саме цим дівчатам незабаром належить позмагатися на двох міжнародних турнірах у Польщі (9−10 та 17−18 серпня), а у День Незалежності, 24 серпня, поборотися за Суперкубок України з ужгородськими «Карпатами».

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