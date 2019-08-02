Гривня посіла перше місце серед валют світу за ростом курсу щодо долара

Курс гривні від початку року зріс на 9,1% проти американського долара. Так українська валюта зросла найбільше відносно долара серед всіх валют світу. Такі дані наводить Reuters, передає Громадське.

Окрім гривні, суттєво зросли російський рубль (на 8,3%), єгипетський фунт (на 8%) та тайський бат (на 4,9%). Найбільш просіли валюти Аргентини (на 15%), шведська крона (на 8,3%) та південнокорейський вон (на 6,9%).

Серед валют світу, які найбільше зростали, переважають валюти країн, що розвиваються, в той час як валюти розвинений країн переважно девальвували.

Зростання курсу гривні спостерігається на тлі нарощення інвестицій іноземних інвесторів у державні боргові облігації України. Так, за липень іноземні інвестори вклали в український державний борг 1,27 мільярда доларів, а від початку року — 3,22 мільярда доларів.

Зазначається, що зі зростанням обсягів купівлі державних облігацій іноземцями часто пов’язують значні ризики для стабільності курсу гривні. Так, купуючи державні облігації, інвестори сприяють зміцненню гривні, однак коли термін дії цих облігацій завершується, то іноземні інвестори забирають номінал облігацій та відсотки за ними, обмінюючи ці кошти на іноземну валюту. Це несе загрозу стабільності гривні та призводить до зростання курсу валют.