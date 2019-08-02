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До 7 років тюрми засудили 55-річного львів’янина, який торгував наркотиками

Вероніка Рой

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Сихівський районний суд Львов визнав винним раніше не раз судимого 55-річного львів’янина, який незаконно збував на території мікрорайону «Новий Львів» наркотичний засіб – метадон. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури у Львівській області.

 

«Правоохоронці зафіксували три факти купівлі-продажу у квартирі фігуранта вказаного наркотичного засобу. Затримали зловмисника ще 26 червня 2018 року.  Стосовно нього застосували запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», – йдеться у повідомленні.

За результатами судового розгляду фігуранту призначено покарання у вигляді 7 років позбавлення волі. Крім цього, суд конфіскував його майно. Зазначається, що до вступу вироку в законну силу чоловік перебуватиме під вартою

 

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